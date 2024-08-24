Özgür Özel'den Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Özgür Özel: "Cumhurbaşkanı Adayı Değilim"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığı hakkında kesin konuşarak, "Değilim, çok net. Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya adayım" dedi.

Kurultay ve Parti İçindeki Değişim

Özel, eylül ayında gerçekleştirilecek CHP kurultayının önemine değinerek, parti içindeki demokrasi vurgusunu yineledi ve mevcut tüzüğün yeterince katılımcı olmadığını belirtti. Ayrıca, kurultaydan önce bazı eski liderlerle bir araya geleceğini söyledi.

Erken Seçim Tartışmaları

Erken seçim konusu üzerinde duran Özel, böyle bir çağrıda bulunmanın ahlaki açıdan doğru olmadığını savunarak, "Bu seçim sonuçlarını araçsallaştırarak bir erken seçim çağrısı yapmayacağım" ifadesini kullandı. Ekonomik sorunları çözmeden erken seçim talep etmenin yanlış olduğunu belirtti.

Hedef: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

Parlamenter sistem konusundaki tutumunu açıklayan Özel, iktidara geldiklerinde ülkenin yönetim şeklinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu ile İşbirliği

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile daha yakın çalışabileceklerini belirten Özel, son dönemde yaptığı görüşmelerin koalisyon değil, normalleşme amacı taşıdığını vurguladı.

Filistin ile İlişkiler

Ayrıca, Filistin ile olan ilişkilerine dikkat çeken Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşerek, Gazze'ye gitmeye hazır olduğunu belirtti.

İsrail'in Eylemleri ve Hamas

Özel, Hamas'ın terör eylemleri yaptığını ancak bu durumun İsrail'in sivil katliamını meşrulaştıramayacağını ifade etti. Filistin halkının yanındayız dedi.