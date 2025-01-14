Özgür Özel'den Emeklilere Kırmızı Kart Duygusu: Sefalet Maaşlarına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere sefalet maaşı verenler için kırmızı kart uyguladıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:48
Özgür Özel'den Emeklilere Kırmızı Kart Duygusu: Sefalet Maaşlarına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sert Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, emeklilere ve emekçilere verilen sefalet maaşlarına karşı kırmızı kart uygulayacaklarını duyurdu. Özel, "Kırmızı kart CHP'nin değil, bu ülkenin ezilenlerinin eylemidir," ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk İddiaları ve Soruşturmalar

Özel, Yunus Emre Vakfına yönelik sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişinin tutuklandığını hatırlatarak, vakıfta toplam 700 milyon lira değerinde yolsuzluk yapıldığını öne sürdü. Vakıf başkanının yurt dışına kaçtığını ve başkan yardımcılarının soruşturmadan önce istifa ettiğini aktaran Özel, MHP'li bir milletvekilinin oğluyla ilgili iddialara da dikkat çekti.

MEB ve Ülkü Ocakları İşbirliği

CHP Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolünü eleştirdi. "Okullar soğuk, pislikten geçilmiyor, çocuklar aç. Bu durumdayken, ülkücü nesil yetiştirecekmişiz," sözleriyle durumu değerlendirdi.

Belediye Başkanlarına Yönelik Eleştiriler

Özel, CHP'li belediye başkanlarının sürekli sahada olduğunu ve yoksullukla mücadele ettiğini vurgulayarak, iktidarın CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırma çabalarına dikkat çekti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili de "Kanun gereği ihalede sorumluluğu yok" dedi.

Kırmızı Kart ve Emeklilere Çağrı

Özel, Mersin'de başlatılan “iktidara kırmızı kart gösterme” eylemlerinin büyüdüğünü belirterek, emeklilere seslenerek, "Ayağa kalkın ve kırmızı kartları gösterin," çağrısında bulundu. Emeklilerin ve asgari ücretlilerin hakkını aramak için birleşmelerini istedi.

"Getir sandığı, göreceksin kırmızı kartı," diyerek iktidara seslenen Özel, emeklilerin bu durumdan memnun olmadığını ve seslerini duyurmak istediklerini belirtti.

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