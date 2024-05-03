Özgür Özel’den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama: “Türkiye demokrasisi için oldukça önemli bir adım”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile dün (2 Mayıs) yaptığı görüşme sonrasında ilk kez konuştu. Özel, görüşme için “Dünkü toplantı, Türkiye demokrasisi için önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

Görüşme ile ilgili olarak Özel, “Kamuoyu gündeminde ne varsa hepsini Sayın Erdoğan ile görüştük. Masaya koyduğum tüm gündemleri dinledi. Kendisi ve heyetindeki arkadaşlar, gerekli notlarını aldı. Biz de Sayın Erdoğan’ın değerlendirmelerini dinleyip notlarımız aldık. Dünkü görüşme Türkiye demokrasisi için önemli bir kilometre taşıdır. Siyasetçilerin el sıkışmadığı dönemlerin sonucu her zaman felakete gitmiştir. Elbette her konu anlaşmak mümkün değil. Ancak konuşulabilen ve tartışılabilen bir çizgi oldukça önemli. Dünkü görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağını ilerleyen süreçte görecek ve takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel, ‘boş koltuk’ tartışması ile ilgili olarak ise “Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü” cevabını verdi.