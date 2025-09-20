Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne Tebrik: 2025 Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmesini X hesabından kutladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:48
Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne Tebrik: 2025 Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final

Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihe geçen A Milli Erkek Voleybol Takımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesini tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri'ni gönülden kutluyorum. Gurur duyduk, başarılarınız daim olsun."

