Özgür Özel'den Filenin Efeleri'ne Tebrik: 2025 Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Final
Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihe geçen A Milli Erkek Voleybol Takımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesini tebrik etti.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri'ni gönülden kutluyorum. Gurur duyduk, başarılarınız daim olsun."