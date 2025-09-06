DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

Özgür Özel'den 'Filenin Sultanları' ve '12 Dev Adam'a Tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:12
Özgür Özel'den 'Filenin Sultanları' ve '12 Dev Adam'a Tebrik

Özgür Özel'den 'Filenin Sultanları' ve '12 Dev Adam'a Tebrik

Milli takımların Avrupa ve dünya başarısı siyasetten tebrik aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle."

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Muş Samsun'da Kamu Yatırımlarını İnceledi
2
Muğla Milas'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 2 Kişi Öldü
3
Mersin'de Kuyumcuda Altın Hırsızlığı İddiası: Polis İnceleme Başlattı
4
TALAN Hareketli Hedef Sistemi ile Keskin Nişancı Eğitimlerinde Devrim
5
AK Parti, 27 Mayıs Darbesini Kınadı: Vesayetçiliğe Karşı Mücadele Sürecek
6
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti
7
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: 'Suriye'de Durum Aynı Kalmayacak'

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı