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Özgür Özel’den genel seçim açıklaması: “Hiç kimse masum değildi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2023’te yapılan genel seçim sonuçları ve süreci ile ilgili konuştu. Özel, “O süreçte hiçbirimiz masum değildik” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:25
Özgür Özel’den genel seçim açıklaması: “Hiç kimse masum değildi”

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneli'ne katıldı. Burada konuşma yapan Özel, 2023’te gerçekleştirilen genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

28 Mayıs seçimleri ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özel, “Burada 2023’te kolektif olarak yaşamış olduğumuz başarısızlığın detaylarından bahsetmeye artık gerek yok. Hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçti ve o büyük umudu kaybetmiştik” ifadelerini kullandı.

Sonraki süreç için ise Özel, “Başarı kapısındaki 3 koca kilidi önce gençler ve ardından kadınlar açtı. Üçüncü kilit ise bilimsel yöntemlerle ve çağdaş yaklaşımlarla açıldı. Şimdi ülkenin 4 bir yanında, gençler ve kadınlarla görev üstlenmiş durumdayız” dedi.

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