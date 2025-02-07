DOLAR
35,98 -0,18%
EURO
37,32 0,19%
ALTIN
3.308,19 -0,41%
BITCOIN
3.537.529,48 -1,63%

Özgür Özel'den Hatay'da Deprem İçin Siyasi Seferberlik Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da depreme karşı milli seferberlik önererek, siyaset üstü bir yaklaşım sergiledi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:41
Özgür Özel'den Hatay'da Deprem İçin Siyasi Seferberlik Çağrısı

Özgür Özel Deprem İçin Siyasi Seferberlik Çağrısında Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da gerçekleştirdiği basın toplantısında "Bütün Türkiye, fayların üzerindedir. Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz." dedi. Özel, Hatay'ın Antakya ilçesindeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Program sonrası Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na da ziyarette bulundu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Acıları Paylaşmak ve Tedbir Alma Zamanı

Cuma namazını Tevhid Camisi'nde kılan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesinin gereklerini yerinde görüp uyarılarda bulunmak amacıyla sık sık buralarda bulunduklarını ifade etti. Özel, "Bir daha böyle acıların yaşanmaması için dua ettik. Vatandaşlarımızın yapabileceği şey dua etmektir ama devletin yapacağı şey tedbir almak, hazırlık yapmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunarak, Türkiye'de depreme karşı bir bakanlık oluşturulmasını önerdi. "Siyaseti ikiye ayıralım" diyen Özel, siyasetin normal alanında her şeyi konuşabileceklerini ancak depreme yönelik hazırlıkları siyaset üstü bir platformda ele almaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CHP olarak kendi partilerinden liyakatine güvenilen bir deprem bakanı atanmasını talep etti.

Filistin ve Suriye Üzerine Tartışmalar

Özel, basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerle ilgili söylemlerini eleştirerek "Bu, tehcirdir, insanlık suçudur." ifadelerini kullandı. Ayrıca Suriye'deki duruma değinerek, kapsayıcı bir geçiş hükümetinin acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tüm bu gelişmelerin Hatay ve çevresindeki sığınmacı nüfus üzerinde endişe yarattığını belirtti.

Özgür Özel, CHP olarak hiçbir zaman sığınmacı düşmanı olmadıklarını ancak, sığınmacı yaratan politikaların karşısında durduklarını söyledi ve sorunların çözümü için ayrı bir politika sergilemek gerektiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
3
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
4
Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada
5
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
6
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem
7
CHP, Köy Kanunu Değişikliklerini AYM'ye Taşıdı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!