Özgür Özel'den Hatay'da Deprem İçin Siyasi Seferberlik Çağrısı

Özgür Özel Deprem İçin Siyasi Seferberlik Çağrısında Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da gerçekleştirdiği basın toplantısında "Bütün Türkiye, fayların üzerindedir. Depreme siyaset üstü bir milli seferberlik öneriyoruz." dedi. Özel, Hatay'ın Antakya ilçesindeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Program sonrası Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası'na da ziyarette bulundu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Acıları Paylaşmak ve Tedbir Alma Zamanı

Cuma namazını Tevhid Camisi'nde kılan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesinin gereklerini yerinde görüp uyarılarda bulunmak amacıyla sık sık buralarda bulunduklarını ifade etti. Özel, "Bir daha böyle acıların yaşanmaması için dua ettik. Vatandaşlarımızın yapabileceği şey dua etmektir ama devletin yapacağı şey tedbir almak, hazırlık yapmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunarak, Türkiye'de depreme karşı bir bakanlık oluşturulmasını önerdi. "Siyaseti ikiye ayıralım" diyen Özel, siyasetin normal alanında her şeyi konuşabileceklerini ancak depreme yönelik hazırlıkları siyaset üstü bir platformda ele almaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, CHP olarak kendi partilerinden liyakatine güvenilen bir deprem bakanı atanmasını talep etti.

Filistin ve Suriye Üzerine Tartışmalar

Özel, basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerle ilgili söylemlerini eleştirerek "Bu, tehcirdir, insanlık suçudur." ifadelerini kullandı. Ayrıca Suriye'deki duruma değinerek, kapsayıcı bir geçiş hükümetinin acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tüm bu gelişmelerin Hatay ve çevresindeki sığınmacı nüfus üzerinde endişe yarattığını belirtti.

Özgür Özel, CHP olarak hiçbir zaman sığınmacı düşmanı olmadıklarını ancak, sığınmacı yaratan politikaların karşısında durduklarını söyledi ve sorunların çözümü için ayrı bir politika sergilemek gerektiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.