Özgür Özel'den İmralı Ziyareti Açıklaması: Sürecin Meclis Odaklı Olması Gerekiyor

Özgür Özel: Süreç Meclis Odaklı Olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Bir süreç yaşanacaksa, bu Meclis odaklı olmalı diyoruz. Açık, şeffaf yürütülmelidir diyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa programı çerçevesinde Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi odaklı olması gerektiğini vurguladı.

Şeffaflık Vurgusu

Özel, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesinin kritik önemine dikkat çekerek, "Ne varsa onun için her zaman hazırız. Bunu bugün söylemiyoruz, yıllardır söylüyoruz. Çok acı deneyimler yaşadık; iki partinin kurduğu çıkar ilişkisi gibi süreçler geçmişte bizi yormuştur" dedi.

Özel, kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç yürütülmesi gerektiğine de değindi.

Randevu Talepleri ve Gelecek Planları

Partisinden randevu talep edildiğini aktaran Özel, "Geçtiğimiz günlerde bu sürece dair randevu talep edildi. Kimlerle görüşeceksiniz diye sordum" dedi. İktidar partilerinin AK Parti ve MHP olduğuna dikkat çekerek, görüşmelerin bu partilere de yönelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplumsal Mutabakat ve Gaziler

Özel, şehit aileleri ve gazilerin güvencesinin CHP olduğunu belirterek, toplumsal mutabakatın önemli olduğunu söylerken, "Bu süreçte şehit ailelerinin ve gazilerin yüreğini yaralayacak bir şeyin içinde olmayız" şeklinde konuştu.

Öcalan İddiaları ve Meclis Süreci

Özel, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tahliye taleplerine ilişkin bilgisi olmadığını belirtti ve sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsaması gerektiğini vurguladı. "Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına, şehidine, gazisine saygılı bir süreç olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Manisa programı kapsamında Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde esnafı ziyaretinin ardından, basın mensuplarının DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (fotoğrafta), Manisa programı kapsamında Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Caddesi'nde esnafı ziyaretinin ardından, basın mensuplarının DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtladı.