Özgür Özel'den KAAN mesajı: "Gücünü milletimizden alıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'a tam destek vererek projenin gücünü milletten aldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili paylaşımında projeye destek mesajı verdi.

"1973'te başlayan büyük yolculuk, engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız."

Özel'in bu paylaşımı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapıldı ve projeye yönelik kararlı desteği vurguladı.

