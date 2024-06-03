Özgür Özel’den ‘kayyum’ atamasına tepki: “Reddediyoruz, karar geri çekilmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden alınması ve yerine kayyum atanması ile ilgili konuştu. Sosyal medya hesabı özerinden tepkisini dile getiren Özel, “Hakkari Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 10 yıl önce başlamış olan bir dava gerekçe gösterilerek Başkanın gözaltına alınmasını ve yerine kayyum atanmasını reddediyoruz” şeklinde konuştu.

Özel paylaşımında, “Bu yaşananlar, henüz 2 ay önce sandıkta tecelli etmiş olan Hakkari halkının iradesini yok saymak demektir. Kayyum görevlendirilmesi geri çekilmelidir. Biz, demokrasi ve halk iradesinden yanayız. Kayyum anlayışının ise karşısında duruyoruz” ifadelerine yer verdi.