Özgür Özel'den Kurultayda Sert Mesajlar: Demokrasi, Tutuklamalar, Filistin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP 22. Olağanüstü Kurultayında partisinin demokrasi mücadelesine dikkat çekti. Özel, partinin bugüne dek ağır bedeller ödediğini ancak hiçbir zaman demokrasiden sapmadığını vurguladı.

Özel, konuşmasında partinin tavrını şu sözlerle özetledi: "Yeri geldi, 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. Demokrasilerde asıl olan milletin kararına saygı duymaktır. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık."

Tutuklamalar ve direniş

Özel, 9 Ekim 2024'ten itibaren başladığını belirttiği karanlık bir süreçten söz ederek, 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla sürecin derinleştiğini kaydetti. Bu dönemde teslim olmayıp mücadele ettiklerini, meydan okuduklarını söyledi.

CHP'li bazı belediye başkanlarının soruşturmalar nedeniyle tutuklu olduğunu anımsatan Özel, "ortada delil bulunmadığını" ileri sürdü. Ayrıca İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarihten sonra ülke genelinde 55 miting yaptıklarını belirtti ve partinin ahlaki, psikolojik üstünlüğe sahip olduğunu savundu.

Filistin, Trump ve Türkiye

Özel, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını eleştirirken, bu katliamların baş destekçisinin ABD Başkanı Donald Trump olduğunu ileri sürdü. Özel, "Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen Trump'tır. 'Gazze'yi boşaltacağım. Oraya oteller kumarhaneler yapacağım.' diye aklımızla alay eden Trump'tır." dedi ve Gazze'de niyetin hidrokarbon yatakları olduğunu öne sürdü.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a karşı çıkmadığını iddia ederek, Dolmabahçe'de Trump'tan randevu almak için gizli bir görüşme yapıldığını, bununsa deşifre edilince kabul etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Ayrıca Boeing ve F-16 gündemlerini anımsattı ve asıl konunun Filistin olduğunu vurguladı.

Parti olarak Çarşamba akşamı yapacakları 56'ncı mitingimizde, parti bayrakları yerine Türk ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliğinin önünde dayanışma çağrısı yaptıklarını belirtti.

