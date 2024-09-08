Özgür Özel'den Manisa'nın Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı

Manisa'nın Kurtuluş Yıldönümü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşku içinde kutladı.

Paylaşımında Duygularını İfade Etti

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Memleketim Manisa'nın kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, kurtuluş mücadelemizi Cumhuriyetle taçlandıran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Bu açıklama, Manisa'nın tarihi önemini ve kurtuluş mücadelesinin gerekliliğini hatırlatırken, vatandaşlarda duygusal bir bağ oluşturdu.