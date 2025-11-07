Özgür Özel'den Motokuryelere Empati ve Saygı Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, motokuryelere karşı anlayış, empati ve saygı çağrısı yaparak çalışma koşullarını Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Emeğin Türkiye’si Motokuryeler Buluşması' programında motokuryelerin çalışma koşulları ve toplumsal tutumlar hakkında konuştu. Etkinlik, CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirildi; programa Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, motokuryeler ve aileleri katıldı.

Üçüncü yıl dönümü ve Berna'nın hikâyesi

Özel, etkinliğin anlamına vurgu yaparak bir yas gününde, bir yasın üçüncü yıldönümünde bir arada olduklarını söyledi. Konuşmasında kazada adı geçen Berna ve ailesiyle tanışma sürecini anlattı; Berna'nın Parti Meclisi üyeliği sürecine değindi.

Sadece sorunlara odaklanma

Özel, Türkiye gündeminin yoğunluğuna rağmen burada yalnızca motokuryelerin sorunlarını konuşmayı tercih ettiğini belirtti; amacının konunun başka haberlerle gölgelenmesini engellemek olduğunu söyledi.

Empati ve Meclis hamlesi

Özel, devletin hızla atabileceği iki adımı bu toplantıdan sonra gelecek hafta Meclis zemininde gündeme getireceklerini belirtti. Zorlu hava koşullarında sipariş yetiştirme baskısına ve trafikte yaşanan tehlikelere dikkat çekti.

Özel, toplumsal vicdan sorumluluğuna vurgu yaparak şu noktaları sıraladı:

Motokuryelere karşı anlayışlı olmak lazım, empati kurmak lazım. Saygı duymak lazım.

Ayrıca motokuryelerin hız yapmamaları, kurallara uymaları ve hem kendi güvenliklerini hem de trafiğin güvenliğini gözetmeleri gerektiğini; hizmeti bekleyenlerin de bu koşulları göz önünde bulundurarak anlayış göstermesi gerektiğini ifade etti.

