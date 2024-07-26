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Özgür Özel'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşmasına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Netanyahu'nun konuşmasını kınayarak destekçilere insani suç ortaklığı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:37
Özgür Özel'den Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşmasına Sert Tepki

Özgür Özel'den Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından sert eleştirilerde bulundu. Özel, bu konuşmayı alkışlayanların da aynı derecede insanlık suçu işlemiş olduğunu belirtti.

Cami Önünde Basın Açıklaması

Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Filistin'e destek verme ve İsrail'i protesto edenlerin sesi olmak istediğini ifade etti. Özel, ABD Temsilciler Meclisi’nde yaşanan durumu büyük bir utanç olarak nitelendirerek, "Netanyahu dakikalarca alkışlandı" dedi.

Özel, o sırada salonda bulunanlara, "Neyi alkışlıyorsunuz?" diye sormak gerektiğini vurgulayarak, "Yüzde 70-80’i kadın ve çocuk olan, 40 binden fazla kişi katledildi. Ambulansları ve hastaneleri hedef alıyorlar. Böyle bir katliamı alkışlamak, insani sorumluluktan uzaktır." sözlerini dile getirdi.

Filistin Davasında Süreklilik Vurgusu

Netanyahu'nun eylemlerinin arkasında durmamak gerektiğini belirten Özel, Filistin davasının arkasında durmaya devam edeceklerini açıkladı. "Bu mezalimi sona erdirmek için çağrıda bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

TÜİK ve Yargı Üzerine Eleştiriler

Bir gazetecinin yönelttiği TÜİK hakkında suç duyurusu ve takipsizlik kararı konusundaki soruya da Özel sert bir yanıt verdi: "Bu vicdansızlığın altında yatan sorunlar göz ardı ediliyor."

Erken Seçim İhtimali

Özel, sokakta erken seçim taleplerinin arttığını ve bu talebi dile getirebileceklerini belirtti. Cami önündeki açıklamalarının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği aşure ikramına katıldı ve ardından partisi bürosunu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Cami'de kıldığı cuma namazının ardından cami önünde gazetecilere açıklama yaptı.

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