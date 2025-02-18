Özgür Özel'den Sarsıcı Açıklamalar: Derin Yoksulluk ve Ekonomik Kriz

Özgür Özel'den Sarsıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. "Eskinin orta direği artık yoksul. Eskinin yoksulları ise derin yoksulluğun pençeleri arasında can çekişiyor," diyen Özel, bu ekonomik buhranda öğrencilerin de ciddi mağduriyetler yaşadığını vurguladı.

Yangın ve Sonrası

Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 28 gün geçtiğini belirtirken, vicdanların yanmaya devam ettiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Bu işi 10 günde bitiririz" sözlerine atıfta bulunarak, olayla ilgili gelişmeleri eleştirdi.

Yoksulluk ve Öğrenciler

Özel, Türkiye'nin yoksulluk tablosunun alarm verici olduğunu belirterek, yapılan bir çalışmaya göre Eylül 2024'te üniversite öğrencisinin aylık yaşam maliyetinin 22 bin 920 lira olduğunu söyledi. Eylül'den bu yana resmi enflasyon rakamlarının bu maliyeti 25 bin liraya çıkardığını vurguladı.

Zam ve Fiyat Artışları

Özel, geçen yıl ramazan kolisi fiyatlarının 950 lira, bu yıl ise %70 artışla 1610 lira olduğunu ifade ederek, "Gidince baksınlar. Geçen sene ne harcadıklarını biliyorlar; bu sene alabiliyorlar mı?" diye sordu.

Ekonomik Zorluklar ve Gelecek Umutları

Özel, asgari ücretin ilk kez 1951 yılında belirlendiğini hatırlatırken, bu yıl ilk defa asgari ücretle 1 tam altın alınamaz hale gelindiğini belirtti. Ayrıca, Van'la ilgili yapılan görevlendirmeleri de eleştiren Özel, Van sokaklarında demokrasi dayanışması ve geleceğe dair umut gördüklerini sözlerine ekledi.

Özgür Özel'in konuşması, Türkiye'nin ekonomik durumu ve sosyal adalet üzerine çarpıcı tespitleriyle gündeme oturdu.