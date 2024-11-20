Özgür Özel'den Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Toplumsal Mutabakat Çağrısı

Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gazilerle Yapılan Görüşmelerde Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumsal mutabakatın sağlanması için Meclis’te görüşmeler yapılması gerektiğini ifade etti. Özel, ilk toplantıya şehit aileleri ve gazilerin katılması gerektiğini belirterek, "Onların razı olmadığı hiçbir şeye ben razı olmayacağım" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’nda Önemli Konular Gündeme Geldi

Özel, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul'da gerçekleştirilen "Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı"nda, Türkiye’deki şehit ve gazi derneklerinin yaşadığı sorunların üzerinde durulduğunu vurguladı.

Özel, partisi tarafından 18 ayrı kanun teklifi hazırlandığını ve bir çatı kanun teklifi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, diğer siyasi partileri bu teklife destek vermeye davet etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Açıklamalarına Tepki

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısını da eleştirdi. Bahçeli’nin bu konudaki açıklamalarının ardından, "Bu iş, öyle birilerini buraya getirmek ya da bir yerlerde siyasi pazarlıklar yapmakla olmaz" diyen Özel, sürecin Meclis merkezli ve şeffaf yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bizim dört tane kriterimiz var: Meclis merkez olsun, açıklık ve şeffaflık, karşılıklı iyi niyet ve ulusal bir mutabakat. İlk toplantıya şehit aileleri ve gaziler gelmeli," şeklinde konuştu.

Meclis’teki Gerginlik Ve İlgili Görüntülenen Olaylar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki gerginlikle ilgili konuşan Özel, yaşanan olayların ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Özel, görünümdeki karışıklığın dikkat çekmek amacıyla bir protesto olduğunu, fiziksel bir müdahale gerçekleşmediğini aktardı.

Gelecek Adımlarda Israrcı Olacaklarını Yineledi

Özel, ziyaretleriyle ilgili düşüncelerini dernek başkanlarına aktardığını ve bu düşüncelerin destek bulduğunu ifade etti. "Herkes, bu millet ve devlet için can vermiş şehitlerimizin ailelerinin hassasiyetinin göz önünde bulundurulmasını istiyor" dedi.

Özel, ilerleyen süreçte yeni gelişmeler olursa derneklere bilgi vereceklerini belirtirken, sürecin kimseyi incitmeden işlemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı pazar ziyaretine ilişkin eleştirilerde, "Yanlış aktarılmış herhalde. Benimle pazara gelemezsin demedim" diyerek, durumu net bir şekilde ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.