Özgür Özel'den Şehitlere Anma Mesajı

Özgür Özel'den Anma Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı.

Şehitlerin Hatırası Yaşatılacak

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıyorum."

Bu paylaşım, hem Eren Bülbül'ün hem de Ferhat Gedik'in anısını yaşatmanın önemine dikkat çekiyor.