Özgür Özel'den Suavi Konserine Destek

Özgür Özel Dikili Festivali'nde Suavi'ye Desteğini Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dikili Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'nde yaptığı konuşmada, sanatçı Suavi'nin Aydın'ın Çine ilçesinde planladığı konserinin iptal edilmesi için baskı yapıldığını dile getirdi. "O gün biz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Çine'ye gidiyoruz," diyen Özel, partililerle beraber sahne alacakları bu konserin önemine vurgu yaptı.

Dikili'nin Önemi ve Festival Geleneği

Dikili'nin kendisi için özel bir yer olduğunu belirten Özel, bu festivali çocukluğundan beri takip ettiğini ifade etti. Son yerel seçimlerde İzmir'de büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Özel, CHP'li belediye başkanlarının Atatürk'ün miras taşıyıcıları olduğunu belirtti.

Sanatçılara Yapılan Baskılar Kınandı

Suavi'nin geçmişte birçok festivalde sahne aldığını hatırlatan Özel, sanatçılara yönelik saldırılara sert çıktı. "Bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Ben Suavi'ye destek vermek üzere evine gidip, bir daha böyle tehditlerle karşılaşmayacağını söyledim," dedi.

Sonuç ve Festivale Devam

Konuşmaların ardından, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çiçek ve hediyeler takdim etti. Festival, Melek Mosso'nun konseri ile devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İzmir'in Dikili ilçesindeki 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen 38. Kültür Demokrasi ve Emek Festivali'ne katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda), CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu (sol 2) ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz (sağda) de eşlik etti.