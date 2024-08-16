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Özgür Özel'den TBMM'deki Arbede Üzerine Sert Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki arbedeye dikkat çekerek siyasi parti liderlerini toplantıya davet etti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:29
Özgür Özel'den TBMM'deki Arbede Üzerine Sert Açıklamalar

Özgür Özel'in TBMM'deki Arbede Üzerine Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan arbedeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Arbede, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili kararı üzerine gerçekleştirdiği genel görüşme önergesinin usul tartışmaları sırasında meydana geldi.

Toplantı Çağrısı

Özel, bu olayların ardından Numan Kurtulmuş'u tüm siyasi parti genel başkanları veya grup başkanlarını toplantıya davet etmeye çağırdı. "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar ve tekmeler uçuşuyor. Gözlerimizin önünde kadınlara şiddet uygulanıyor. Bu durumu izlemek beni son derece utandırıyor," dedi.

Meclis İdari Amirine Tepki

Yaşanan olayların Meclis açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, "Meclis İdari Amiri'nin milletvekiline saldırdığı ve kadına şiddet uyguladığı bir ortamdayız. Bu bir utanç tablosudur. Bizim arkadaşlarımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, bu kabul edilemez," şeklinde konuştu.

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