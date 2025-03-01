Özgür Özel'den Trump'a Sert Eleştiriler: Filistin'i Yalnız Bırakmayın!

Özgür Özel, İftar Programında Trump'ı Eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen "Bu Sofra Hepimizin" iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına yönelik eleştirilerde bulundu ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarının her zaman öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

“Filistin'i Yalnız Bırakırsınız”

Özel, Trump’ın açıklamalarını değerlendirirken, "Eğer, 'Aman bir şey söylemeyeyim, ağzımızın tadı kaçmasın. Amerika'nın desteği her zaman bana lazım. Ülkemden çok partimin çıkarını gözetirim' derseniz, işte bugün olduğu gibi Filistin'i yalnız bırakırsınız. Onun üzerinde hesaplar yapmaya başlarlar" dedi.

“Siyasette Dikkatli Olmalıyız”

Ramazan ayında siyasetin dikkatli yürütülmesi gerektiğini ifade eden Özel, kötü sözlerin söylenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Trump’ı insanlık dışı tutumu nedeniyle eleştiren Özel, bununla birlikte Türk halkının tarihi dikkate alarak cesur davranması gerektiğini belirtti.

1 Mart Oylaması ve Tarihi Uyarılar

Özel, konuşmasında 22 yıl önceki 1 Mart oylamasını hatırlatarak, "O gün Meclis’te yapılan oylamada, Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden Irak'a geçişine onay verilmedi. Bu, tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca o dönem hayatta olmayan milletvekillerini anarak, onlara saygı duruşunda bulundu.

Ekonomik Durum ve Yoksulluk

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özel, emeklilerin durumuna dikkat çekti. Bu yılın ramazan döneminde temel gıda maddelerinin fiyatlarının artışına değinerek, "Örneğin, geçtiğimiz yıl 950 TL olan ramazan kolisi bu yıl 1610 TL oldu. Bu koşullarda vatandaşlarımıza Allah yardımcı olsun, çünkü devlet yardımcı olmuyor" dedi.

Fiyat Artışlarına Dikkat Çekti

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine altın hesabı yapmasını eleştirerek, Ramazan pidesinin fiyatının 40 kat arttığını belirtti. "2002’de 1 liraya 200 gramlık pide alırken, bugün 1 liraya sadece 12,5 gram pide alabiliyoruz" diyerek, halkın geçim sıkıntısına dikkat çekti.

İftar programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik "Bu Sofra Hepimizin" iftar programına katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik "Bu Sofra Hepimizin" iftar programına katılarak konuşma yaptı.