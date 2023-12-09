Özgür Özel'den Tunç Soyer'e dikkat çeken mesaj!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine 31 Mart Yerel Seçimleri için yeni birini aradığı gündeme geldi. Özgür Özel'den konuya dair açıklama geldi. Özel, "Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz" ifadesini kullandı. Ortaya atılan iddialara Tunç Soyer'den de yanıt gecikmedi.

Özgür Özel'den Tunç Soyer'e dikkat çeken mesaj!
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CHP Genel Partisi Genel Başkanı Özgür Özel gündemden düşmeyen CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yeni aday arayışında olduğu iddiası hakkında konuşma yaptı. Özgür Özel Deutsche Welle Türkiye’nin yönelttiği sorulara yanıtlar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı ile ilgili gelen soruya karşın Özel, "Mevcut başkan aday olursa ilan ederiz." ifadelerini kullandı. Özel'in bu yanıtı Tunç Soyer’in yeniden aday olmasına yönelik verilen bir sinyal olarak algılandı.

Konuşmasında "İzmir’e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız." ifadelerine yer veren Özel ve parti yönetiminin konuya dair kesin yargıya henüz varmadıkları kanısına varılıyor.

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