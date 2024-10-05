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Özgür Özel'den Tuzla ve Bakırköy Ziyareti: Kutuplaşmanın Azaltılması Gerekiyor

CHP lideri Özgür Özel, Tuzla ve Bakırköy'de önemli mesajlar verdi, kutuplaşmanın azaltılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:06
Özgür Özel'den Tuzla ve Bakırköy Ziyareti: Kutuplaşmanın Azaltılması Gerekiyor

Özgür Özel, Tuzla ve Bakırköy Belediyelerini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Tuzla ve Bakırköy ilçelerinde belediyeleri ziyaret etti. İlk olarak Tuzla Belediyesini ziyaret eden Özel, burada yaptığı konuşmada, (MHP Genel Başkanı) Devlet Bahçeli ile DEM arasındaki el sıkışmasının Türkiye'deki kutuplaşmayı azaltacağına dikkat çekti: "Sayın Bahçeli ile DEM'in el sıkışması Türkiye'de tansiyonu düşürür," dedi.

Tuzla’da Yeni Dönem

Özel, Tuzla Belediyesinin 1992 yılında kurulduğunu belirterek, başkanlık koltuğunu kazanan Eren Ali Bingöl ile gurur duyduklarını ifade etti. Tuzla'daki uzun yıllardır devam eden koku sorununun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara başladığını belirten Özel, "Bu sorunu kökünden çözeceğiz," diye ekledi.

Belediye Başkanı ve Öğrencilerle Destek

Özel, Bingöl'ün öğrencilere yaptığı desteklerden bahsederek, "Tuzla'da okullarda hiçbir çocuk parasıyla su satın almayacak, okullara su sebili koyuyor," dedi. Ayrıca, bir küçük çocuğun tablet isteğini yerine getirmek için Bingöl'ün jest yapacağını da sözlerine ekledi.

Bakırköy'de Kadına Şiddet Mesajı

Ardından Bakırköy Belediyesi'ni de ziyaret eden Özel, buradaki basın toplantısında kadın cinayetleri ve taciz olaylarıyla ilgili yaşanan üzüntüyü dile getirdi ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemine vurgu yaptı: "İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatan ve koruyan bir sözleşme. Kadınlar tacize uğruyor, şiddet görüyorlar," dedi.

Normalleşme Sürecine Dikkat

Özel, siyasette normalleşmenin ancak gerçek sorunların kamuoyuna açık şekilde tartışılmasıyla olabileceğini belirtti. Ayrıca, Devlet Bahçeli ile el sıkanların bu durumu suni gündemlerden kaçınmak gerektiğini vurguladı.

Meclis Toplantısı Talebi ve Ciddiyet Vurgusu

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Özel, Meclis’in toplanmasının olumlu olduğunu ancak, Erdoğan'ın mutlaka bu oturuma katılması gerektiğini belli etti. "Bu oturumun ciddiyetine uygun bilgi sunulmasını bekliyorum," dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul'daki temaslarında Bakırköy Belediyesini ziyaret...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul'daki temaslarında Bakırköy Belediyesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul'daki temaslarında Bakırköy Belediyesini ziyaret...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), İstanbul'daki temaslarında Bakırköy Belediyesini ziyaret etti.

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