Özgür Özel'den 'Vicdan' Gemisine Saldırıya Kınama: İsrail ve Trump Eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekillerinin bulunduğu Vicdan gemisine yönelik İsrail saldırısını kınadı; gemidekilerin güvenli dönüşünü beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:19
Özgür Özel'den 'Vicdan' Gemisine Saldırıya Kınama

CHP liderinden sert tepki: Gemideki milletvekilleri ve gönüllüler hedef alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu içindeki Vicdan gemisine yönelik saldırısını güçlü bir dille kınadı. Gemide milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve çok sayıda gönüllünün bulunduğunu hatırlatan Özel, olayın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

İsrail'in, içinde milletvekillerimiz Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve birçok gönüllünün bulunduğu Vicdan gemisine yönelik barbar saldırısını kınıyoruz. Gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. İsrail bu pervasızlığı, Trump yönetiminin desteğinden almaktadır.

Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Trump'a ses çıkaramayan kim varsa Filistin'e dost değildir. Filistin'in yanında duran, bedel ödeyen, hayatını riske atıp umuda yelken açanlara selam olsun.

