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Özgür Özel’den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kararına tepki: “Anayasa ihlalinin sembolü”

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak Muhsin Şentürk’ü atamasına tepki gösterdi. Özel, “Anayasa ihlalinin sembol isimlerinden biri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanırsa, bu ülke nasıl normalleşecek?” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:01
Özgür Özel’den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kararına tepki: “Anayasa ihlalinin sembolü”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında iki lider, ortak bir açıklama yaptı. Özgür Özel, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kararına tepkisini de dile getirdi. Başkan Özel, “Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atıyorsanız, anayasa ihlalindeki ısrarı sürdürüyorsunuz demektir. Bu ülke bu şekilde nasıl normalleşecek?” şeklinde konuştu.

Özel, “Erdoğan ve Meclis Başkanı, sürekli yeni anayasadan bahsediyor. Ancak mevcut anayasaya uymayan, anayasa ihlalinin sembol ismi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanıyor. Yüksek yargı pazarlık yapıalcak bir yer değil” ifadelerine de yer verdi.

Özgür Özel’den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kararına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile olan görüşme için ise Özel, “İYİ Parti ve CHP, birbirine karşı hep nezaket için oldu. Sayın Dervişoğlu ile yolumuz daha önce de kesişmişti. Tekrar kesişmiş olmasından memnunum. İki parti de muhalefete muhalefet etmek için değil, iktidara muhalefet etmek için hareket edecek. Halkın yararına olan her durumda birlikte hareket edeceğiz” dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu ise “Biz birliktelik arayışındayız. Umarım bundan sonraki süreçte de partilerin diyaloğu devam eder” dedi.

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