Özgür Özel, Deniz Baykal'ı Unutmadı: Anma Töreninde Duygusal Anlar

Özgür Özel, Deniz Baykal'ı Unutmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının 2. yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törene, Özel'in yanı sıra Baykal'ın ailesi, yakınları, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de katıldı.

Özel'den Duvarları Aşan Duygular

Anma töreninde, Baykal'ın kabrine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve dua okundu. Ardından Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kabrine de karanfil bıraktı.

Törende, konuşan Özgür Özel, merhum Deniz Baykal ile olan ilişkisini siyasi hayatında önemli bir yer tutan bir bağ olarak tanımladı. Baykal'ın, tüm partililerin hayatında önemli izler bıraktığını belirten Özel, siyasete girmesinin 15 yıl önce Baykal'dan aldığı bir telefonla olduğunu anlattı.

Özel, "Geçen sene yeni seçilmiş bir Genel Başkan olarak Manisa'da %6 oyumuz varken, beni belediye başkanı yapan Deniz Bey'in huzurundaydık. Şimdi %60 ile geldiğimizin mutluluğu içindeyiz. 47 yıl sonra, CHP'nin birinci olduğunu görmek, burada bulunmaktan dolayı hissettiğim gurur tarif edilemez" dedi.

Deniz Baykal'dan çok şey öğrendiklerini vurgulayan Özel, onun ülkeye sunduğu hizmetleri de anarak, "Ümit ediyorum ki seneye, hatta öbür seneye burada, 'Sayın Genel Başkanım, partiniz iktidardadır' diyerek toplanacağız. O güne kadar birlik, beraberlik ve dayanışmanın bilinciyle çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının 2'nci yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Anma törenine, Özel'in yanı sıra Baykal'ın ailesi ile yakınları, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Törende, Baykal'ın kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunun ardından dua okundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının 2'nci yılı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Anma törenine, Özel'in yanı sıra Baykal'ın ailesi ile yakınları, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Törende, Baykal'ın kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunun ardından dua okundu.