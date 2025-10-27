Özgür Özel, Denktaş Ailesiyle İstanbul'da Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Değer ve Aydın Denktaş ile Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş'ı ağırladı. Görüşme Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 17:21
Özgür Özel, Denktaş Ailesiyle İstanbul'da Buluştu

Özgür Özel, Denktaş Ailesiyle İstanbul'da Buluştu

CHP lideri KKTC kurucusunun ailesiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kızı Değer Denktaş, torunu Aydın Denktaş ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş ile bir araya geldi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre görüşme, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisinde gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kızı Değer Denktaş, torunu Aydın Denktaş ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş ile Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf...

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta 30 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi
2
Adana Valisi Köşger: Eylül'de Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonlarında Kararlı Adımlar
3
Fransa'da Sabotaj: Lyon-Avignon Tren Seferleri İptal ve Gecikme
4
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
5
Biden ve Harris, Orta Doğu Gelişmelerini Değerlendirdi
6
Resmen duyuruldu: Yunanistan ile Türkiye sınırına yeni köprü yapılacak
7
Silopi'de 317 Öğrencinin Katıldığı Cumhuriyet'in 102. Yılı Satranç Turnuvası

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri