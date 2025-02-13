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Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'ni ziyaret etti ve erken seçim talepleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:49
Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'la Görüştü

Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ve erken seçim konuları değerlendirildi.

İki Cumhurbşakanı Adayı Senaryosu Yok

Özel, toplantıda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda partinin bir senaryosunun bulunmadığını vurgulayarak, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. İki belediye başkanım da 'Partim bir görev verirse oradayım ve partimin kararlarına saygılıyım' dedi." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş ve Erken Seçim İfadeleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarının yorumlanması üzerine Özel, "Mansur Yavaş başkanımızın ağzından okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil." dedi. Ayrıca, partinin temel hedefinin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu belirtti.

Erken Seçim Talebimiz Var

Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'nin erken seçim çağrılarına yönelik ifadelerine cevap vererek, "Bu, 'Bir 5 yıl daha Erdoğan yönetsin' değil, '2,5 yıl daha Erdoğan'a tahammülümüz yok' diyedir." değerlendirmesini yaptı. Özel, seçimlerin zamanında yapılması halinde koşulların aleyhlerine olacağını ifade etti.

Babacan'dan Değerlendirmeler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Özgür Özel'in ziyaretine teşekkür etti. Babacan, ülkedeki geçim sıkıntısının gerçek gündem olduğunu belirtirken, CHP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin parti içi bir mesele olduğunu söyledi.

Babacan, CHP'nin erken seçim talebine ilişkin olarak, "Meseleye tamamen ilkesel açıdan bakıyoruz." şeklinde görüşünü aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti heyetiyle, DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelerek...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti heyetiyle, DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Babacan, Özel'i kapıda karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti heyetiyle, DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelerek...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki parti heyetiyle, DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Babacan, Özel'i kapıda karşıladı.

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