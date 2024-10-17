Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Ziyaret Edecek

Özgür Özel'in Bölge Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23-27 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van illerini ziyaret edecek.

Ziyaret Programı

Özel, 23 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır ile başlayacak olan programında, 24 Ekim Perşembe günü Batman ve Mardin'i ziyaret edecek.

25 Ekim Cuma günü Mardin'deki etkinliklerin ardından Şırnak'a geçecek. 26 Ekim Cumartesi günü Şırnak'taki programını tamamladıktan sonra Hakkari'yi ziyaret edecek.

Yüksekova'yı da kapsayan bu program, 27 Ekim Pazar günü Van'da gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

Bölgeyle İletişim Kurma

Özgür Özel’in, ziyareti sırasında bölgedeki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geleceği, gençlerle buluşup esnafı ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.