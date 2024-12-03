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Özgür Özel: Engelliler Bakanlığı İlk Günde Hayata Geçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, engelliler için Bakanlık kurulacağını ve maden işçilerinin haklarını savunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:34
Özgür Özel: Engelliler Bakanlığı İlk Günde Hayata Geçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Güçlü bir bütçesi olan icracı bir 'engelliler bakanlığı', iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek." diyerek, engellilerin haklarını ön planda tutacaklarını ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlaması

Özel, toplantının başlangıcında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen İrade Engel Tanımaz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'nda dereceye girenleri kürsüye davet ederek, ödüllerini takdim etti.

İYİ Parti'den CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi de unutmayan Özel, Türkiye İttifakı ile yerel seçimlerde en güçlü parti olduklarını dile getirdi.

Engelli İstatistikleri ve Yardımlar

Özgür Özel, engellilerle ilgili devletin tutmuş olduğu istatistiklerin güvenilir olmadığını savundu. "Resmi verilere göre 4 milyon 882 bin engelli var, fakat STK'lar bu sayının 10 milyona yakın olduğunu söylüyor." dedi. Engelli aylıklarının yetersizliğine de değinen Özel, bunun kesinlikle yeterli olmadığını belirtti.

Engellilerin Hakları İçin Mücadele

Özel, "Engellilerin bağımsız bireyler olduğunu bilerek adımlarımızı atacağız. Eğitimden istihdama kadar tüm haklara erişimlerinin önündeki engelleri kaldırmak için onlarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP iktidarında engelli maaşı ile evde bakım desteğinin net asgari ücret tutarında olacağını vurguladı.

Dünya Madenciler Günü

4 Aralık'ın Dünya Madenciler Günü olduğuna dikkat çeken Özel, Türkiye'deki madencilik kazalarının üzücü bir tablo çizdiğini belirterek, "Madencilikte ölümler, bir mesleğin fıtratı olarak algılanamaz." dedi. Özgür Özel, maden işçilerinin örgütlenmenin önemine vurgu yaparak, "En kötü örgüt, örgütsüzlükten iyidir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Özel, çeşitli illerdeki maden kazalarını anarak, işçilerin haklarını aramak için sendikalaşmanın gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'a destek vererek, "Remzi Çalışkan yalnız değildir, hepimiz arkasındayız." dedi.

Toplantının sonunda, Ahmet Özer'in cezaevinde verdiği mücadeleye de değinen Özgür Özel, işçilerin hak mücadelesinin önemine dikkat çekti.

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