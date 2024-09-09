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Özgür Özel, Erdoğan'ın Açıklamalarını Eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın mezuniyet törenindeki konuşmasını ve kutuplaşmaya dair açıklamalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:43
Özgür Özel, Erdoğan'ın Açıklamalarını Eleştirdi

CHP Lideri Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki açıklamalarını eleştirerek, "8 gün sustu. 8 gün sonra yaptığı konuşma manidar ama hoş olmayan bir içerikte," dedi.

Partisinin Geleneksel Kutlamaları

Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümünde eski genel başkanların kabirlerini ziyaret ettikten sonra, basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP'nin 47 yıl sonra bir seçimde birinci parti çıkmasının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

"Rahatsız Edici Bir Durum"

Erdoğan'ın mezuniyet konuşmasını imam hatip

Eski Türkiye'yi Geride Bıraktık

"Geride kaldı o eski Türkiye" diyerek mevcut iktidarın kutuplaşmadan beslendiğini dile getiren Özel, toplumsal birlikteliğe vurgu yaptı. "Milletimiz artık kutuplaşan bir siyaseti istemiyor," dedi.

Adalet Arayışında Narin’in Yanındayız

Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili konuşan Özel, bir heyet oluşturduklarını ve adaletin yerini bulana kadar Narin’in yanında olacaklarını belirtti. “Feodal ilişkilere dikkat!”CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.

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