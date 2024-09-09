Özgür Özel, Erdoğan'ın Açıklamalarını Eleştirdi

CHP Lideri Açıklamalarda Bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki açıklamalarını eleştirerek, "8 gün sustu. 8 gün sonra yaptığı konuşma manidar ama hoş olmayan bir içerikte," dedi.
Partisinin Geleneksel Kutlamaları
Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümünde eski genel başkanların kabirlerini ziyaret ettikten sonra, basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP'nin 47 yıl sonra bir seçimde birinci parti çıkmasının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.
"Rahatsız Edici Bir Durum"
Erdoğan'ın mezuniyet konuşmasını imam hatip "Geride kaldı o eski Türkiye" diyerek mevcut iktidarın kutuplaşmadan beslendiğini dile getiren Özel, toplumsal birlikteliğe vurgu yaptı. "Milletimiz artık kutuplaşan bir siyaseti istemiyor," dedi. Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili konuşan Özel, bir heyet oluşturduklarını ve adaletin yerini bulana kadar Narin’in yanında olacaklarını belirtti. “Feodal ilişkilere dikkat!” CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
Eski Türkiye'yi Geride Bıraktık
Adalet Arayışında Narin’in Yanındayız
"Geride kaldı o eski Türkiye" diyerek mevcut iktidarın kutuplaşmadan beslendiğini dile getiren Özel, toplumsal birlikteliğe vurgu yaptı. "Milletimiz artık kutuplaşan bir siyaseti istemiyor," dedi.
Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili konuşan Özel, bir heyet oluşturduklarını ve adaletin yerini bulana kadar Narin’in yanında olacaklarını belirtti. “Feodal ilişkilere dikkat!”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski CHP Genel Başkanları Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in mezarlarına ziyarette bulundu.