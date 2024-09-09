Özgür Özel, Erdoğan'ın Açıklamalarını Eleştirdi

CHP Lideri Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki açıklamalarını eleştirerek, "8 gün sustu. 8 gün sonra yaptığı konuşma manidar ama hoş olmayan bir içerikte," dedi.

Partisinin Geleneksel Kutlamaları

Özel, partisinin 101. kuruluş yıl dönümünde eski genel başkanların kabirlerini ziyaret ettikten sonra, basın mensuplarına açıklama yaptı. CHP'nin 47 yıl sonra bir seçimde birinci parti çıkmasının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

"Rahatsız Edici Bir Durum"