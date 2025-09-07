DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.582.716,25 -1,02%

Özgür Özel Eymir Gölü'nde: CHP 102. Yıl Koşusu'na Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4-9 Eylül kuruluş haftası kapsamında Eymir Gölü'ndeki "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı; 10 km koştu, fidan dikti ve vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:49
Özgür Özel Eymir Gölü'nde: CHP 102. Yıl Koşusu'na Katıldı

Özgür Özel Eymir Gölü'nde: CHP 102. Yıl Koşusu'na Katıldı

Kuruluş Haftası Etkinlikleri ve 10 km Maraton

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında, Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"'na katıldı.

Burada partililer ve maraton koşucularıyla 10 kilometre kateden Özel, bitişin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilim, kültür, sanat ve siyasetle dolu bir hafta geçirdiklerini söyledi.

Özel, partilerinin 150. ve 200. kuruluş yıl dönümlerinde de koşular yapılması temennisinde bulunarak, koşuya katılan herkesi tebrik etti.

Fidan Dikimi ve Halkla İletişim

Daha sonra 102. yıl dönümü kapsamında ODTÜ Ormanı'na fidan diken Özel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir Gölü'nde düzenlenen "CHP 102. Yıl Koşusu"na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-9 Eylül kuruluş haftası kutlamaları kapsamında Eymir...

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Batı Şeria Baskınları: 2 Yaralı, 10 Gözaltı
2
Akdamar Kilisesi'nde 13. Ayin Sona Erdi: Patriği Sahak Maşalyan Katıldı
3
Ali Erbaş: İmam Hatip Nesli Başörtüsü Zulmüne Önderlik Etti
4
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na Hakaret Eden Şüpheli Antalya'da Yakalandı
5
ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
6
Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Özel Video Klibi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı