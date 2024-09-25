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Özgür Özel: Filistin'deki Katliamlar İçin Dünyadan Yeterli Tepki Yok

CHP lideri Özgür Özel, Filistin'deki katliamlar için dünya genelinde yeterli tepki verilmediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:33
Özgür Özel: Filistin'deki Katliamlar İçin Dünyadan Yeterli Tepki Yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özel, dünyanın Filistin’de yaşanan katliamlara yeterince tepki vermediğini dile getirdi.

Filistin'deki Saldırılara Dikkat Çekti

Özel, İsrail’in Filistin’e yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılara dikkat çekerek, Gazze’de şu ana kadar 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, bu kayıpların yarısının kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı. Özel, Ayşenur Ezgi Eygi adlı Türk-Amerikan aktivistin ise Batı Şeria’da protesto sırasında İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

ABD Yönetimine Eleştiriler

Özel, “ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi koruyamamıştır. Çağrımız, bu pasif tavrı ve bahane üretmelerini bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir” dedi.

Sosyalist Enternasyonel'e Çağrı

Sosyalist Enternasyonel’in Ayşenur ve benzeri aktivistlere sahip çıkmasını isteyen Özel, dünya genelinin Filistin’deki katliamlar karşısında daha fazla tepki vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Özel, Gazze’de acil ateşkes ve insani yardımların geçişinin sağlanması için Sosyalist Enternasyonel’in aktif girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Bütün dünyaya ciddiyetimizi ilan etmek üzere bir sonraki toplantımızı Ramallah’ta yapmayı öneriyorum” diye ekledi.

Birleşmiş Milletler Eleştirileri

Özel, Birleşmiş Milletler (BM) yapısının etkisizliğine de dikkat çekerek, “BM, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştiremedi, küresel gelir adaleti sağlayamadı, ve çatışmalara çözüm üretemedi” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, 5 daimi üyesinin veto hakkına sahip olmasını da eleştirerek, BM’nin daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Sığınmacı Sorunu Üzerine

Sığınmacı konusunu da gündeme getiren Özel, “Avrupa, Türkiye’yi sığınmacı sorunu ile baş başa bırakırsa, bu durum aşırı sağ politikaları besleyecek ve büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir” şeklinde konuştu. Ayrıca, dünya genelinde zengin ile fakir arasındaki uçurumun giderek derinleştiğine ve milyarlarca insanın yoksulluk içerisinde yaşadığına dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı.

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