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Özgür Özel: Filistin'e Destek İçin Üzerimize Düşeni Yapıyoruz

CHP Lideri Özgür Özel, Gazipaşa'da önemli açıklamalarda bulunarak Filistin'e destek verdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:48
Özgür Özel: Filistin'e Destek İçin Üzerimize Düşeni Yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gazipaşa'da Çarpıcı Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazipaşa'da düzenlenen 14. Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. Özel, "'Meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum' diyen İsrail devleti, bunu bir fırsata çevirmiş, soykırıma girişmiştir. Çoğu kadın ve çocuk olan 42 bin Filistinlinin canını almıştır" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Üretim Sorunları Üzerine Vurgu

Özel, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığını ziyaretinin ardından festivalin kortej yürüyüşüne katıldı. Atatürk Parkı'ndaki festival alanında, bölgedeki yaş sebze, meyve ve tropikal meyve üreticilerinin sorunlarının özel olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Ülke Ekonomisine ve Cari Açığa Dikkat

Özel, Türkiye'nin en büyük sorununun cari açık olduğunu ve bunun turizm ve ihracatla kapatılabileceğini dile getirerek, "Turizm, bacasız sanayidir. Siyasetçilerin kötü yönetimle yarattıkları cari açığı, Gazipaşa'nın emekçileri kapatmaktadır. Bu nedenle kentin değeri bilinmelidir" dedi.

GSM Şirketleri Hakkında Eleştiriler

Festivalde, bazı vatandaşların cep telefonu faturalarındaki artışla ilgili şikayetlerini paylaşan Özel, GSM şirketlerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösterdiğini ancak sorumluluktan kaçamayacaklarını ifade etti.

Filistin'e Destek Mektupları

Özel, konuşmasında, "Akdeniz'in öbür ucunda Filistin var" diyerek Filistin'deki zulümlere dikkati çekti. Özel, 24 sosyal demokrat liderine mektuplar yazarak Filistin’i tanımaları ve İsrail'i kınamaları için çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Değişim ve İletişim Üzerine

Özgür Özel, Türkiye'de hareketliliklerin yaşandığını ve ana muhalefet partisi olarak herkes için mücadele etmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. İyi ilişkiler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun Çankaya Köşkü'nde yapılmasını talep etti. Konuşmasının ardından, festival alanındaki stantları ziyaret eden Özel, burada meyve tatma fırsatı buldu.

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