Özgür Özel: Gazze'deki Zulmü Durdurmak İçin Küresel Dayanışma Şart

Özgür Özel Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in düzenlediği toplantıda konuştu. Özel, Gazze'deki neredeyse bir yıldır süren katliamların durması gerektiğine dikkat çekti. 'Oradaki sivillere uygulanan zulmün sona ermesi, çocuk ve kadın katliamının durdurulması için hepimizin üzerine düşeni bir an önce yapması gerekiyor' dedi.

Küresel Sorunlara İlerici Çözümler

Ayrıca, Özel, aşırı sağcılık ve faşizmin dünya genelinde yayıldığını belirtti. 'Bu zorlukları aşabilmek için artık küresel bir dayanışmaya ve ortak çözüm arayışlarına her zamankinden çok ihtiyaç var' ifadesini kullandı.

Barış ve Demokrasi İçin Ulaşılması Gereken Hedefler

Özel, 'Ezbere söylemler yerine düşünerek, tartışarak ve uygulayarak sıkıntılardan kurtulacağımıza inanıyorum' dedi. Gazze'deki olayların sadece o bölgeyi değil, Lübnan, Yemen, Irak, İran ve Suriye gibi ülkeleri de kapsayabileceğini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'deki barış hedefinin önemine vurgu yaptı.

Eşitsizlik ve Aşırı Sağ Tehdidi

Özel, dünyanın dört bir yanında işçi ve gençlerin geleceği konusunda endişeler taşıdığını belirterek, eşitsizliğin arttığını ifade etti. Bu durumun, yeni aşırı sağ ideolojilerin güç kazanmasına zemin hazırladığını belirtti. 'Yükselen İslamofobi ve kutuplaşma, topluluklar arası çatışma riskini artırıyor' dedi.

Demokratik Siyasi Mücadele

Özel, demokrasi mücadelesinin önemine değinerek, 'Aşırı sağın dezenformasyon ve sahte tezleriyle mücadele etmeliyiz. Daha iyi bir seçeneğin var olduğunu anlatmalıyız' şeklinde konuştu.