Özgür Özel, Gençlerle Bir Araya Gelerek Olimpiyat ve Türkiye'nin Hedeflerine Dikkat Çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'teki İstanbul Evi'nde Gençlerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'teki İstanbul Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Özel, konuşmasında İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma hedefi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyat Hayalleri ve Ciddiyetli Çalışmalar

Olimpiyatların beş kıtayı temsil eden halkalarının Boğaz Köprüsü üzerinde, paralimpik oyunları sembolünün Kız Kulesi'nde yer almasını hayal ettiğini belirten Özel, bunun gerçek olmayacak bir hayal olmadığını vurguladı. "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefi de istenirse ulaşılabilir bir hedeftir," dedi.

Olimpiyat Oyunları ve Altyapı Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte gençleri destekleyen Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkmasını diledi.

Gençlerin Geleceği ve Uluslararası Fırsatlar

Özel, Türkiye'de hayal kuran gençlerin yetersiz fırsatlarla karşılaştığını ifade ederek, "Gençlerimizin vizesiz olarak Avrupa ve dünyayı gezebilmesini istiyoruz. Her bireyin, yaşadığı topraklara katkı sağlayarak mutlu bir hayat sürmesini hayal ediyoruz," diye ekledi.

Çağdaş ve Özgür Türkiye Vizyonu

"Türkiye'nin çağdaş dünyanın bir parçası olmasını sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız," diyerek sözlerini tamamlayan Özel, bütün dünyanın Türkiye'yi yeniden keşfetmesini umduğunu belirtti.