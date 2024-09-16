Özgür Özel Gönen'de Milletin Sesine Kulak Verdi

Özgür Özel'den Türkiye İttifakı Vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gönen'de yaptığı konuşmada milletin iradesini önemseyerek, "Artık millet, kim gidiyor kim kalıyor, kararını verdi. Biz, milletimizle kucaklaştık" dedi.

Sandıkta Sonuçlar ve Milletin Sesine Kulak Verme

Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı ziyaret ettikten sonra vatandaşlara hitap eden Özel, sandıkta kaybedenin yine sandıkta bulunabileceğini belirtti. "31 Mart'ta 'Türkiye ittifakı' dedik. 'Bütün demokratlar gelsin' çağrısı yaptık" diye konuştu.

Özel, iktidarı değiştirmek için seçmenlerin sesini duymak gerektiğini vurgulayarak, "Seneye kasımda sandığı getirecek, iktidarı değiştireceğiz. Başka çaresi yok. Bu insanların yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçim Sıkıntısına Dikkat Çekti

''Meydanları emekliler ve asgari ücretliler dolduruyor; geçim yoksa seçim olacağını'' dile getiren Özel, Türkiye'nin genelinde yaşanan geçim sıkıntısının altını çizdi. Geçimini sağlayamayan halkın durumu karşısında duyarsız kalmayacaklarını belirtti.

Cumhuriyet’in 2. Yüzyılda Hedef: Birinci Parti Olmak

Özel son olarak, Ahmet Akın'ın Balıkesir ittifakının belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, "Ondan sonra kendine güvenen bir siyasi partiyiz. Cumhuriyetin 2. yüzyılında yapılacak ilk genel seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini, birinci parti yapacağız" ifadeleriyle güçlü bir mesaj verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Balıkesir'in Gönen ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı (solda) ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Balıkesir'in Gönen ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı (solda) ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Balıkesir'in Gönen ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı (solda) ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Balıkesir'in Gönen ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı (solda) ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), Balıkesir'in Gönen ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Özel, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı (solda) ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.