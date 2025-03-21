Özgür Özel, İBB Önünde İmamoğlu'na Destek Verdi

Özgür Özel, İBB Önünde Yolsuzluk İddialarına Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde toplanan destekçilerine hitap ederek, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluğa ve terörle ilişkilendirilmesinin asılsız olduğunu vurguladı. Özel, "Herkes bilsin ki Ekrem Başkan ne yolsuzluğa bulaşır ne de terörle ilgisi olur. Ekrem İmamoğlu gibi vatanını, milletini seven, yoksulu kendi evladından ayrı görmeyen, şefkatli, çalışkan, namuslu bir evlattan ne hırsız ne yolsuz ne terörist çıkar" şeklinde konuştu.

Haksız Gözaltılara Tepki

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Özel, Saraçhane'deki destek gösterisi sırasında, "Yarın saat 11.00'de Beylikdüzü Belediyesini ziyaret edeceğim" diyerek, haksız yere tutuklanan belediye başkanlarına selam gönderdi. Özel, "Demokratik biçimde hak aramak için sokaklar, meydanlar bizimdir. Evde oturmayacağız," diyerek teşkilatına yönelik sokak eylemi çağrısında bulundu.

Birlik Vurgusu

Özel, partide ayrılıklar olmadığına dikkat çekerek, Mansur Yavaş ve diğer partililerin yanlarında olduğunu belirtti. "Aramızdan su sızmıyor. Ne Ekrem Başkan'ı yalnız bırakırız ne de kişisel hesaplara bakarız. Türkiye'yi birlikte kurtaracağız" dedi. Ayrıca, pazar günü bütün Türkiye'den 1 milyon 750 bin CHP'linin sandık başına gideceğini duyurdu.

Emniyet Güçlerine Uyarı

Özel, konuşması sırasında emniyet güçlerinin müdahalesine de tepki gösterdi. "Biber gazı mı? Emniyet güçleri, bu meydanı provoke etmeyin," dedi ve İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenerek, bir daha benzeri bir duruma izin vermeyeceklerini ifade etti.

Mansur Yavaş'ın Mesajı

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise İmamoğlu'nun haksız yere gözaltına alındığını savunarak, "23 Mart'ta sandığa gideceğiz. Oylarımızla demokrasimize sahip çıkacağız," dedi. Yavaş, hukukun ve demokrasinin kazanacağına inandıklarını vurguladı.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu gibi pek çok partili de buluşmaya katılarak dayanışma gösterdi.