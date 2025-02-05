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Özgür Özel: İmamoğlu İddianamesi, Kamusal Güçle Siyasi Hesaplaşma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki iddianamenin siyasi amaçlar taşıdığını açıkladı ve erken seçim için hazırlıklara hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:26
Özgür Özel: İmamoğlu İddianamesi, Kamusal Güçle Siyasi Hesaplaşma

Özgür Özel, Canlı Yayında İddianameyi Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen iddianameyi canlı yayında eleştirirken, "Burada 'Benim ailemi tehdit etti' yalanıyla hızla çemberi daraltmaya çalışıyor. Amacı, Recep Tayyip Erdoğan'ın bükemediği bileği yargı eliyle kırmak" dedi.

Kahramanmaraş Depremleri ve Yeni Bir Bakanlık Talebi

Özel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen illerdeki vefat rakamlarının net olarak öğrenilmesi için kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini vurguladı. Afet Bakanlığı kurulmasını önerdi ve deprem konutlarının teslim sürecinin iyi yönetilmediğini ifade etti.

İddianame ve İktidarın Saldırganlığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, bu durumu bir “topyekun tükenmişlik hali” olarak tanımladı. İktidarın, kendi konumunu kaybetme korkusunun ve bunun yarattığı saldırganlığın bir sonucu olduğunu vurguladı. Özellikle CHP'li belediyelere karşı iktidarın tutumunu eleştirdi.

Seçim Stratejisi ve Aday Belirleme Süreci

Partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine dair de önemli açıklamalar yapan Özel, "Erken seçim için ne lazımsa sandık görevlileri belirlenmelidir. Program kurultayı ve hükümet programı hızla sonuçlandırılmalıdır. Aday belli olmalıdır ve yola çıkılmalıdır" dedi.

Ön Seçim ve Mansur Yavaş ile Görüşme

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile son görüşmelerine de değinerek, "Mansur başkan, ön seçime itirazı olmadığını ancak acele edilip edilmediği konusunda endişelerini dile getirdi. Ancak, parti yetkili kurulları stratejik olarak bir an önce aday belirlenmeli diyorlar" ifadelerini kullandı.

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