Özgür Özel: İmamoğlu'nun 'casusluk' Tutuklanmasına Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan tutuklanmasına İstanbul Adliyesi önünde tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 04:35
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 04:35
Özgür Özel: İmamoğlu'nun 'casusluk' Tutuklanmasına Tepki

Özgür Özel: İmamoğlu'nun 'casusluk' Tutuklanmasına Tepki

İstanbul Adliyesi önünde açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "casusluk" suçundan tutuklanmasına ilişkin İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özel, konuşmasında, "Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler" ifadelerini kullandı. Açıklamasında ayrıca, üst düzey hukukçuların ortak değerlendirmesine atıfla davanın dayandığı iddialara yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel, sözlerine şu değerlendirmeyi ekledi: "Bugün yukarıda bu kanunlara son derece hakim yetkin avukatların ortak değerlendirmesi şuydu, demek ki bu kadar aciz duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler."

Terör örgütüne destek ve yolsuzluk iddialarının ispat edilemediğini savunan Özel, "En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım biz bunlara casusluk suçlamasında bulunalım, belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya." dedi.

Ayrıca Özel, tutuklama kararı okunurken evrakın avukatlara verilmeden Başsavcılığın basın bilgi notu gönderildiğini ileri sürerek uygulamayı eleştirdi. Özel, "Bilgi notu da şöyle başlıyor, 'Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni yasa dışı yollarla ele geçirmek ve Cumhurbaşkanlığı için fon sağlamak için kurduğu terör örgütünün diğer suçlarının yanında.'"

Özel, bu ifadeleri hukuki sürece dair usul kurallarına dayanarak eleştirdi ve iddianame, deliller ve yargılama süreçleri tamamlanmadan suç örgütü suçlamasının kullanılamayacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin İstanbul Adliyesi önünde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun...

İLGİLİ HABERLER

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MGK Bildirisi: Türkiye, İsrail'in Gazze Saldırıları Bağlamında Adil ve Kalıcı Barışa Katkı Verecek
2
İstanbul'da 6 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 7 Zanlı Tutuklandı
3
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Yolsuzluk Soruşturmasındaki İfadesi Gündemde
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakere Masası İçin Hazırız
5
Uludağ'da Ormanda Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
6
İsrail'in Alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivistler Yaşadıklarını Anlattı
7
Ağrı Dağı Karla Kaplandı — Doğubayazıt Beyaza Büründü

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi