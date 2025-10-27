Özgür Özel: İmamoğlu'nun 'casusluk' Tutuklanmasına Tepki

İstanbul Adliyesi önünde açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması sonrası görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "casusluk" suçundan tutuklanmasına ilişkin İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Özel, konuşmasında, "Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler" ifadelerini kullandı. Açıklamasında ayrıca, üst düzey hukukçuların ortak değerlendirmesine atıfla davanın dayandığı iddialara yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel, sözlerine şu değerlendirmeyi ekledi: "Bugün yukarıda bu kanunlara son derece hakim yetkin avukatların ortak değerlendirmesi şuydu, demek ki bu kadar aciz duruma düştüler. Demek ki diğer suçlamalarda vatandaşı ikna edemediler."

Terör örgütüne destek ve yolsuzluk iddialarının ispat edilemediğini savunan Özel, "En sonunda son çare yeni baştan bir şey yapalım biz bunlara casusluk suçlamasında bulunalım, belki vatandaşı böyle ikna ederiz diye bir şey söylüyorlar ortaya." dedi.

Ayrıca Özel, tutuklama kararı okunurken evrakın avukatlara verilmeden Başsavcılığın basın bilgi notu gönderildiğini ileri sürerek uygulamayı eleştirdi. Özel, "Bilgi notu da şöyle başlıyor, 'Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni yasa dışı yollarla ele geçirmek ve Cumhurbaşkanlığı için fon sağlamak için kurduğu terör örgütünün diğer suçlarının yanında.'"

Özel, bu ifadeleri hukuki sürece dair usul kurallarına dayanarak eleştirdi ve iddianame, deliller ve yargılama süreçleri tamamlanmadan suç örgütü suçlamasının kullanılamayacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin İstanbul Adliyesi önünde konuştu.