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Özgür Özel'in Katılamadığı Filistin Toplantısı

Filistin konulu toplantıya katılamayan CHP Lideri Özgür Özel'in sağlık durumu ve durumu hakkında açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:24
Özgür Özel'in Katılamadığı Filistin Toplantısı

Özgür Özel'in Toplantıya Katılamama Nedeni Açıklandı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki olağanüstü toplantıya katılamadığını duyurdu. Başarır, Özel'in ayağında oluşan basit bir kırık nedeniyle bu toplantıda yer alamadığını belirtti.

Filistin'in Mücadelesine Destek

Başarır, toplantıda Filistin lideri Mahmud Abbas'ın verdiği önemli mesajların altını çizerek, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağındaki sorun nedeniyle katılamadı. O da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek veriyor," dedi.

Özel'in Sağlık Durumu İle İlgili Güncelleme

Özel'in yarından sonraki süreçte doktor gözetiminde ortopedik bir yardımcı ile yürüyebileceği bilgisini veren Başarır, "Buradan bir kez daha Filistin halkının bağımsızlığına destek veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yarınki Toplantı İçin Beklentiler

Başarır, Özel'in yarın Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreci ile ilgili yapacağı olağanüstü toplantıya katılma arzusunu da dile getirdi ancak bu durumun doktorların vereceği karara bağlı olduğunu belirtti.

Kaza Sonucu Oluşan Kırık

Başarır, Özel'in yaşadığı bu talihsiz kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sağlık durumu hakkında güncel bilgiler vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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