Özgür Özel: "İnşallah ekonomiyi ve Türkiye'yi en iyi şekilde yönetiriz" — Kırşehir ziyareti

Özgür Özel: "İnşallah ekonomiyi de Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir programında hem yerel çalışmaları inceledi hem de sosyal demokrat politikaların önemine vurgu yaptı.

Kırşehir programı ve yerel temaslar

Özel, CHP Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gittiği Emekliler Lokali'nde lokaldeki fiyatların uygunluğuna dikkat çeken Özel, "Çayın 4, poğaçanın 5, suyun 6 lira olduğunu" belirterek fiyatların dışarıya göre uygun olduğunu söyledi.

Sosyal demokratların tabanına ilişkin değerlendirme

Özel, emekliler ve dar gelirli kesimlerin yanında olan siyasi tercihlerin öne çıkacağını ifade ederek, "İnşallah biz ekonomiyi de Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz" dedi. Konuşmasında şunları söyledi:

"Bütün dünyada da sosyal demokrat partiler hep emeklilerden, emekçilerden, yani sanayide çalışanlardan ve çiftçilerden oy alır. Biz zaten kurulduğu günden beri halkın partisiyiz. Ümit ediyoruz bundan sonra da dünkü mitingde de gördük büyük bir coşku, büyük bir heyecan vardı. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorum, Tayyip Bey kızıyor. 'Eline bir hesap makinesi almış, kuyumcu kuyumcu geziyor.' diyor. Kuyumcuya giriyoruz, 'Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı kaç paraydı?' diye soruyoruz. Bir de kuyumcular tabii hemen buluyor. 8 çeyrek altın alan emekli, 2 çeyrek altına düşmüş."

Oy tercihleri ve hizmet vurgusu

Bir siyasi partiye oy vermenin yalnızca takım tutmak olmadığını belirten Özel, seçmenin "kim iyi hizmet ederse ona oy vereceğini" söyledi. Konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Adam Fenerbahçelidir, yense de yenilse de ne olursa olsun o takımı tutar. 20 sene önce üye olmuş, oy vermiş. 20 sene sonra işte anlatıyor, 'Çocuk okutamıyorum, pazara çıkamıyorum, geçinemiyorum.' diyor. 'Tercihimi değiştirdim.' diyor. Şimdi, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğim' diyor. Doğrusu bu. Biz iyi hizmet edersek oy alacağız, edemezsek almayacağız. AK Parti'de de bir AK Partili tarafını değiştirdiyse bu ilelebet değiştiriyor değil. Kim iyi hizmet ederse ona oy verecekler. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi de boşuna bu kadar oyu almadı. Belediyesinden de böyle memnuniyet varsa çok memnunuz. İnşallah biz ekonomiyi de Türkiye'yi de en iyi şekilde yönetiriz."

Özel, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.