Özgür Özel İstanbul'da Yemeğin Başında Vatandaşlarla Buluştu

Özgür Özel, İstanbul Programına Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki ziyaretleriyle dikkat çekti. Hisarüstü Kent Lokantası, Muzaffer Akyol Müze Evi ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i ziyaret eden Özel, vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Önünde Basın Açıklaması

Özel, programına Boğaziçi Üniversitesi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla başladı. Buradan Hisarüstü Kent Lokantası'na geçerken, lokantada vatandaşa yemek ikramında bulundu. Başına bone geçirerek gönüllü garsonluk yapan Özel, vatandaşlarla sohbet ederek onların görüşlerini dinledi.

"Daha Fazla Lokanta Açılmalı"

Çıkışta yaptıkları görüşmede, vatandaşların daha fazla lokanta açılması talebinde bulunduklarını iletti. Özel, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ve belediyelerdeki sorunun, buradaki kuyruğun kalkması, bütün kayyumların gitmesi ve vatandaşın yeniden refaha ulaşması için bu iktidarın gitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muzaffer Akyol Müze Evi Ziyareti

Daha sonra Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Muzaffer Akyol Müze Evi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, Özel'e yolda Akyol hakkında, "Muzaffer Akyol, yıllar önce benim ilk tablo aldığım ressamlardan biridir." diyerek duygu dolu anlarını paylaştı.

İnan Güney ile Buluşma

Özel'in son durağı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in makamı oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyenin önemli bir ivme kazandığını belirten Özel, Güney'e, "Burayı CHP'nin bir daha kaybetmeyeceği bir belediye haline getirmeyle ilgili sözleriniz bizim için çok önemli. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Başarılar diliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul programı kapsamında Hisarüstü Kent Lokantası'nı ziyarete etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul programı kapsamında Hisarüstü Kent Lokantası'nı ziyarete etti.