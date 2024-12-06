DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.468.697,51 1,32%

Özgür Özel İstanbul'da Yemeğin Başında Vatandaşlarla Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla buluştu. Tüketim talep etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 02:06
Özgür Özel İstanbul'da Yemeğin Başında Vatandaşlarla Buluştu

Özgür Özel, İstanbul Programına Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki ziyaretleriyle dikkat çekti. Hisarüstü Kent Lokantası, Muzaffer Akyol Müze Evi ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i ziyaret eden Özel, vatandaşlarla bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Önünde Basın Açıklaması

Özel, programına Boğaziçi Üniversitesi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla başladı. Buradan Hisarüstü Kent Lokantası'na geçerken, lokantada vatandaşa yemek ikramında bulundu. Başına bone geçirerek gönüllü garsonluk yapan Özel, vatandaşlarla sohbet ederek onların görüşlerini dinledi.

"Daha Fazla Lokanta Açılmalı"

Çıkışta yaptıkları görüşmede, vatandaşların daha fazla lokanta açılması talebinde bulunduklarını iletti. Özel, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ve belediyelerdeki sorunun, buradaki kuyruğun kalkması, bütün kayyumların gitmesi ve vatandaşın yeniden refaha ulaşması için bu iktidarın gitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muzaffer Akyol Müze Evi Ziyareti

Daha sonra Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Muzaffer Akyol Müze Evi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, Özel'e yolda Akyol hakkında, "Muzaffer Akyol, yıllar önce benim ilk tablo aldığım ressamlardan biridir." diyerek duygu dolu anlarını paylaştı.

İnan Güney ile Buluşma

Özel'in son durağı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in makamı oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyenin önemli bir ivme kazandığını belirten Özel, Güney'e, "Burayı CHP'nin bir daha kaybetmeyeceği bir belediye haline getirmeyle ilgili sözleriniz bizim için çok önemli. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Başarılar diliyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul programı kapsamında Hisarüstü Kent Lokantası'nı ziyarete...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul programı kapsamında Hisarüstü Kent Lokantası'nı ziyarete etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul programı kapsamında Hisarüstü Kent Lokantası'nı ziyarete...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul programı kapsamında Hisarüstü Kent Lokantası'nı ziyarete etti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor