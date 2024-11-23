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Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'nin İlk İmzası Yeniden Meclis'e

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:04
Özgür Özel: İstanbul Sözleşmesi'nin İlk İmzası Yeniden Meclis'e

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nın kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "İktidarımızın cumhurbaşkanının atacağı ilk imza, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden Meclise yollamak olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinin geçirdiği ilk kanun, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak," dedi.

Özel, konuşmasında 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olduğunu hatırlatarak, bu çalıştayın sonuç bildirgesinin 25 Kasım'da kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Kadına yönelik şiddetin artışıyla ilgili somut verileri aktaran Özel, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 Aralık'tan 2024 Ekim sonuna kadar tam 371 kadının öldürüldüğünü bildirdi," şeklinde konuştu.

Özel, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi'ne de değinerek, "146 ülke arasında 129'uncu olduğumuzu tahmin etmiyordum. Türkiye'deki kadınların gece sokakta tek başına yürürken korktuğu oran %70," ifadelerini kullandı.

Özel, kadına yönelik şiddetle ilgili yasal düzenlemelerin ve özel birimlerin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi ve haksız tahrik konularında yasal düzenlemeler yapacağız," açısından önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Etki ajanlığı yasasına değinen Özel, bu düzenlemenin kabul edilmesi halinde, muhalif sesleri susturmak için bir araç olarak kullanılacağını kaydetti. Ayrıca, Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında başlatılan soruşturmalara ve eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karşı da eleştirilerini dile getirdi.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün cenazelere katıldığı iddiasına da itiraz eden Özel, taziyenin ölüye değil diriye yapılması gerektiğini belirtti.

Özel, CHP'nin eğitim alanında da önemli projelere imza attığını, şu ana kadar 653 yeni kreş açıldığını vurgulayarak, bu konuda kararlılıklarını sürdüreceklerini kaydetti.

"Bir ülkede eşitlik gelsin diye atılması gereken ne adım varsa hep birlikte gerçekleştireceğiz," diyerek sözlerini tamamlayan Özel, 30 Kasım'da 414 seçilmiş belediye başkanıyla bir araya geleceğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Genel Merkez'de...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nın kapanışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Genel Merkez'de...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 2), partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nın kapanışına katıldı.

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