Özgür Özel İzmir'de Açıklamalarda Bulundu: Kutuplaşma Yerine Kucaklaşma İstiyor

Özgür Özel'in İzmir Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Citizens Want Embrace, Not Polarization

Özel, "Vatandaşımız, 31 Mart tarihi itibarıyla artık kutuplaşma değil, kucaklaşma istediğini gösterdi," diyerek halkın gerçek sorunlarının konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Cenaze Törenine Katılım

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesine katılmak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özel, burada gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Gerçek Sorunlar Tartışılmalı

Özel, siyasette her zaman yaşanan gerginliklerin, sorunları çözmek yerine siyaseti olumsuz etkilediğini belirtti. "Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu'nun yanında oturmasını eleştirenlere yanıt vererek, cezaevinde Kayserilioğlu'na özür dilediğini ifade etti.

Seçim Süreci ve Gelecek Önerileri

Özel, 31 Mart seçimlerinde gösterilen tavırdan memnuniyet duyulduğunu belirterek, "Gelecek yıl kasım ayı itibarıyla, vatandaşın rahatlması için seçim tarihini bir yıl önceden belirleyelim." dedi. Siyasetin kavgayla değil, yapıcı tartışmalarla ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Hulusi Akar ile Tazminat Davası

Özgür Özel, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın kendisine açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davasına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Akar daha önce de iki kez dava açmış, bunlardan birini kazanmıştık. Beyanlarımızın kanun önünde doğruluğunu bir kez daha ispatlayacağız." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'da düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'da düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'da düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerince öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'da düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.