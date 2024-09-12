Özgür Özel İzmir'de Mescid-i Aksa Modeli Cami Temelini Attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Camii Temel Atma Törünü Gerçekleştirdi

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Mescid-i Aksa modeline dayanarak inşa edilecek caminin temel atma törenine katıldı. Özel, özellikle Filistin'e karşı süregelen İsrail zulmü zamanında böyle bir caminin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Depreme Dayanıksız Camii Yeniden İnşa Edilecek

Özel, Manisa'da hayatını kaybeden CHP'nin eski il kadın kolları başkanlarından Gönül Yenigün'ün cenaze namazına katıldıktan sonra Sarnıç Mahallesi'ne geçti. Burada yaptığı konuşmada, mevcut caminin depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini belirterek, Bornova Belediyesi'nin yeni proje çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın Önemi vurgulandı

Yeni caminin alt tarafında bir şadırvan ve üst kısmında Mescid-i Aksa modeli bulunacağını anlatan Özel, inşaatın en geç 3 ay içerisinde tamamlanarak ibadete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğuna dikkat çekerek, bu tarihi yapının önemini vurguladı.

Mahalle Sakinlerine Geçmiş Olsun Dilekleri

Sarnıç Mahallesi'nde daha önce yaşanan orman yangınını hatırlatarak mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, zeytin ve meyve fidanlarının toprakla buluşturulacağını da aktardı.

Hizmet Sözü Verdi

Okul, cami ya da çocuk parkı gibi ihtiyaçlar için buraya geldiklerini belirten Özel, CHP'li belediyelerin iyi ve kötü günlerde her zaman halkın yanında olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, dua edilerek caminin temeli atıldı ve Özel ile beraberindekiler alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda), İzmir'in Bornova ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde cami temel atma törenine katıldı. Özel'i mahalle sakinleri karşıladı.