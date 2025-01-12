Özgür Özel: İzmir'deki Maaş Sorunu ve Seçim İddiaları

Özgür Özel, İzmir'de Maaş Sorununu Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı'nın kapanış toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketlerinde maaşların geç ödenmesine dikkat çeken Özel, "Bu hal olunca halden anlamayan, normalde dost görünenlerin bir anda karşımıza geçtiğini İzmir'in bilmesini isteriz" dedi.

Özel, yaptırdıkları memnuniyet anketlerinin CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan 31 Aralık 2024'te alması gereken 3,7 milyar liralık ödemenin 1,7 milyar lirasının kesildiğini aktardı.

"7 Ocak günü 32 şirketin 30'una maaş ödendi. Sadece büyük 2 şirket birkaç günlük bir kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı" diyen Özel, sorunun 2 gün içerisinde çözüme kavuştuğunu ve maaşların yatırıldığını ifade etti.

106 Yaşındaki Nuriye Koç'tan Anlamlı Hediye

Programın ardından, CHP İzmir teşkilatının en yaşlı üyesi olan 106 yaşındaki Nuriye Koç, Özgür Özel'e kırmızı bir atkı hediye etti.

Seçim İddialarına Cevap Verdi

Özel, daha sonra Çiğli Belediye Başkanlığını ziyaret ederek gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sanatçı İbrahim Tatlıses arasında geçen diyalog hatırlatıldığında, seçimlerin yenilenmesi için Mecliste 360 milletvekilinin karar alması gerektiğini söyledi.

"Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz" diyen Özel, 2025 yılının ekim sonu veya kasım başının tarih olarak işaret edildiğini hatırlattı. "Biz dünden razıyız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin aday olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı'nın kapanış toplantısına katıldı. Toplantıyı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda) ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da (sağda) takip etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (ortada), CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı'nın kapanış toplantısına katıldı. Toplantıyı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (solda) ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da (sağda) takip etti.