Özgür Özel Kadıköy Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesi Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret etti; Mesut Kösedağı'na övgüde bulundu, hediye takdim edildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:41
Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam Kadıköy'de düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesinde belediyeye ziyarette bulundu.

Ziyarette Özel'in Değerlendirmesi

Özgür Özel, yaptığı konuşmada Kadıköy Belediyesi'nin CHP'nin en güçlü olduğu ilçe belediyelerinden biri olduğunu belirtti. Özel, Mesut Kösedağı için şu ifadeleri kullandı: 'Gençlik kollarından gelen, kırmızı yeleklilerden birinin Kadıköy'de bu görevi yapması çok çok kıymetli. Biz Kadıköy'ü partinin gençlik kollarından gelen ve partinin ocağına odun çekmişlerden birinin yönetmesinin, örgüte verilebilecek en önemli değer olduğunu düşündük.'

Kösedağı'nın Karşılama Konuşması

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Özgür Özel'i Kadıköy'de ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti ve şöyle konuştu: 'Partimiz çok zor süreçten geçiyor. Biz CHP'li belediyeler olarak daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye devam ediyoruz. Gerek meclis üyesi arkadaşlarımla, gerek yöneticilerimizle burada sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kadıköy'ümüze hoş geldiniz.'

Hediye ve Eşlik Edenler

Ziyarette Mesut Kösedağı, Özgür Özel'e Kadıköy Belediyesi'nin hazırladığı afet ve acil durum çantası ile Atatürk resmi hediye etti. Özel'e ziyarette İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti.

