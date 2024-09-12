Özgür Özel: 'Kavgadan Herkes Kaybeder'

Özgür Özel'den İzmir'de Birlik Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bornova ilçesindeki toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Özel, "Kavgadan ne AK Parti kazanır, ne de CHP kazanır ama bütün millet kaybeder," dedi.

Bornova'da Dayanışma Vurgusu

Özgür Özel, Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Bornova'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, her iki kişiden birinin oyunu aldığı bu ilçede olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Bugün Sarnıç köyünde Mescidi Aksa'yı model alan bir cami için temel atma törenine katıldığını hatırlatan Özel, "Biz bu ülkedeki herkesi inancına, doğduğu yere veya etnik kökenine göre değil, kucaklıyoruz. CHP budur," diye ekledi.

Ekonomik Sorunlara Dikkat Çekti

Özel, hükümetin enflasyonu tek haneli rakamlara indirme vaadinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, emekli ve asgari ücretlilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Hükümetin ekonomiyi doğru yönetmediğini öne süren Özel, "Bu iktidarın artık süresi dolmuştur. Ülkeye verebilecek hiçbir şey yoktur. Bu işin çaresi CHP iktidarıdır," dedi.

Kutuplaşmaya Son Çağrısı

Özgür Özel, Tayyip Erdoğan'a seslenerek, yanındaki danışmanların yanlış yönlendirdiğini ifade etti. "Artık bu ülke kavga, gerginlik istemiyor. İnsanlar barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyor, " diye vurguladı.

Açılış Töreninin Ardından

Etkini konuşmaların ardından, Özgür Özel ve beraberindekiler kurdeleyi keserek sosyal market, kent lokantası ve parklarda açılış yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.