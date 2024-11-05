Özgür Özel: Kayyum Uygulamaları Siyasi Kumpaslar

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kavgayı bitirecek olan, şehit annesinin ve Kürt vatandaşlarımızın evlatlarının yüzünü güldürecek olan bizleriz. Mecliste şeffaf, samimi bir süreç yürütülmesine ve toplumsal mutabakat aranmasına sahip çıkıyoruz," dedi.

Kayyum Atamaları ve Eleştiriler

Toplantıda, CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediye Başkanlığı'na görevlendirme konuları gündeme geldi. Özel, iktidarın kayyum atama cesaretinin, yerel seçimlerde birinci parti olmuş bir partiye karşı yapıldığını belirtti. Özel, "Yerel seçimlerde, Türkiye'nin gözbebeği kentlerinden birine kayyum atıyorlar. Bu, Türkiye'deki yöneticilerin seçilme hakkına müdahale etmektir," diye ekledi.

Emniyet Güçlerinin Eylemleri

Özgür Özel, Ahmet Özer'in gözaltına alınma sürecini de eleştirerek, emniyet güçlerinin erken saatlerde Özer'in evine gitmesini eleştirdi. Bu yöntemlerin demokratik bir süreçten uzak olduğunu ifade etti.

Mardin ve Batman'a Yönelik Eleştiriler

Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik görevlendirmelere de değinen Özel, "Kayyum atayıp, belediye meclisini işlevsiz hale getirmek, bir nevi bütün belediye meclis üyelerine hakaret etmektir," dedi. Özel, kayyum uygulamalarına her demokratın karşı çıkması gerektiğine vurguda bulundu.

Asgari Ücret Talepleri

CHP lideri, asgari ücretin alım gücünün düştüğünü belirterek, "Asgari ücretlinin enflasyonunu giderecek zam yüzde 80'dir, 35 bin liradır. Ancak, 30 bin lira asgari ücreti savunmak için büyük bir mücadele vereceğiz," ifadelerini kullandı.

Siyasi Stratejiler Üzerine Değerlendirme

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirerek, bir oyunun içindeyiz dedi. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına dair sözleri üzerine, bu durumu bir pazarlık olarak nitelendirdi ve açıkça karşıt görüşlerin çelişkilerini öne çıkardı.

Sonuç

Özgür Özel, "Kavgayı bitirecek olan bizleriz. Toplumsal mutabakat arayışını sürdürmekte kararlıyız," açıklamasıyla sözlerini sonlandırdı.