Özgür Özel Kırşehir Mitinginde: 38 Cesur Kadın Belediye Başkanı ve Adalet Vurgusu

Özgür Özel: Kırşehir Mitinginde 38 Cesur Kadın Belediye Başkanıyla Mesaj

CHP Genel Başkanı Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde demokrasi, adalet ve yerel yönetim eleştirileri yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu. Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet Cumhuriyet'e, demokrasiye ve sandığa sahip çıkmak için meydanlara çıktıklarını söyledi.

Özel, Kırşehir Belediyesini yüzde 53 gibi rekor bir oyla kazandıklarını dile getirerek kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

Partisinin birleştirici tarafını kullanarak iktidara geleceklerini belirten Özel, "Bu ülkede mahkemede de vergide de tarımda da adalet gelecek. Bu ülkede gerçek eşitlik olacak." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmesinde Özel, "Bir müteahhit var. 380 ihale olmuş, 300'ü AK Parti'den. AK Parti'lilere dokunmuyorlar. 80'i CHP'den, CHP'de dışarıda adam koymuyorlar. Oysa yolsuzluk var mı, hırsızlık var mı? Bir tane kanıt yok ama iftira var." ifadelerini kullandı. Özel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddiaları aktardı ve "Çalmadıysan, çırpmadıysan, bu işlere karışmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız." diye konuştu.

Özel, miting konuşmasında ayrıca "Bizim en gurur duyduğumuz kadın belediye başkanlarımız. 38 tane birbirinden mert, birbirinden cesur kadın belediye başkanım var." sözleriyle kadın belediye başkanlarını övdü. Özel, Aydın'da yaşanan parti değişikliğinin ardından firmanın hisselerindeki yükselişe dikkat çekti.

Demokratların sandık için gün sayarken, otokratların zulümlerinin son günlerini yaşadığını söyleyen Özel, "O yüzden asla korkmayalım, teslim olmayalım. Biz hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte başaracağız." dedi ve "Ağlayan anaların gözünün yaşını birlikte durduracağız. Aç karınları birlikte doyuracağız, pazara gidemeyeni pazara biz çıkaracağız, kasaba gidemeyeni kasaba biz götüreceğiz, işe giremeyeni işe biz koyacağız." vaatlerini sıraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasına değinen Özel, İnan'ın ailesinin Beyoğlu Belediyesi'nde yıllarca çalıştığını anlattı: "İnan'ın dedesi Beyoğlu Belediyesinde süpürgeci. İnan'ın babası Beyoğlu Belediyesinde şoför. İnan, dedesinin çöpçülük yaptığı, babasının şoförlük yaptığı Beyoğlu Belediyesinin garajında büyüyor..." Özel, yapılan operasyonu "Yapılan bu operasyon bir yandan barışımıza, birliğimize, kardeşliğimize, umudumuza yapılan saldırıdır." şeklinde nitelendirdi.

Kapanışta birlik ve beraberlik çağrısı yapan Özel, "Kırşehir'i bütün olarak kucaklamaya, AK Parti'lisi, MHP'lisi, bütün garibanlara sahip çıkmaya, bütün yoksulları yeniden güçlendirmeye, orta direği zenginleştirmeye, gençlerin yüzünü güldürmeye geliyoruz. Yüzyıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya geliyoruz." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

